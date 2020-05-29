Sarıcakaya'da Cuma namazı halı sahalarda kılındı
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Sarıcakaya'da Cuma namazı halı sahalarda kılındı

Sarıcakaya'da Cuma namazı halı sahalarda kılındı Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında 16 Mart'tan itibaren ara verilen cuma namazları, 74 gün sonra bugün Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde merkezde halı sahalarda, mahallelerde ise cami bahçelerinde kılındı.

29.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:18

Sarıcakaya'da Cuma namazı halı sahalarda kılındı

ESKİŞEHİR - Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında 16 Mart'tan itibaren ara verilen cuma namazları, 74 gün sonra bugün Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde merkezde halı sahalarda, mahallelerde ise cami bahçelerinde kılındı.

İki ayı aşkın süre sonra yeniden cuma namazının kılınabileceği ibadet yerleri tek tek belirlenirken, hava durumu göz önüne alınarak, yeniden düzenlemeye gidildi. Sarıcakaya'da açıklanan listede merkez ve mahallelerde 6 ayrı noktada cuma namazı kılınacağı açıklandı. Hava şartlarının elverişli olması nedeniyle Sarıcakaya Merkez mahallelerdeki iki ayrı halı sahada cuma namazı kılındı.

Uzun süre sonra ilk kez 'sosyal mesafe' kuralına uygun olarak kılınan cuma namazı için belirlenen kurallara uyulması için sürekli uyarılar yapıldı. Daha önceden yapılan uyarılara uygun olarak cemaatin maskeli, evlerinde abdestli ve yanlarına seccadelerini alarak cuma namazı için hazır bulundukları gözlendi.

Sarıcakaya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri de namaz kılmaya gelenlerin kurallara uygun hareket etmelerini sağladı. İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Hüseyin Çam namazın kılınacağı halı sahalarda da incelemelerde bulundu. Belediye görevlileri de namaza gelenleri dezenfekte edip maske dağıtımı gerçekleştirdi. Diğer yandan görevliler, sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş üstü ve 18 yaşından küçüklerin cemaat ile namaz kılmalarına izin vermedi. 74 gün sonra Cuma namazını cemaatle kılabilmenin şükrünü eda edebilmek için namaz öncesi Kaymakamı Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Hüseyin Çam tarafından kurban kesildi.

Sarıcakaya'da Cuma namazı halı sahalarda kılındı

Kaynak: İHA

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