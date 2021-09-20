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Saraykent'te ilköğretim haftası kutlandı

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Saraykent'te ilköğretim haftası kutlandı

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama etkinlikleri Saraykent'te İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Program Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda öğrencilerin hazırlamış oldukları gösterilerle devam etti. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı, SaraykentKaymakamıAli AÇIKGÖZ ,Belediye Başkanımız Sayın Ahmet ÖÇAL, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Ahmet DOĞAN, AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya, İl Genel Meclisi Üyesi Şakir Taşdemir,ilçe protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıylaŞehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu gösterilerle ilköğretim haftasını coşkuyla kutlayan çocuklar, okula yeni gelenbirinci sınıf öğrencilerin çiçek takdim ettiler.

Tören sonunda birinci sınıflara hediyeleri Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz tarafından verildi. Kaymakam Ali Açıkgöz yaptığı konuşmada öğrencilerin okula gelmesiyle okulların çiçek açtığını belirterek bütün öğrencilere kitap okumaları ve ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

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