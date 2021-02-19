Saraykent'te ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot desteği
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Saraykent'te ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot desteği

19.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:50
Saraykent'te ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot desteği

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, merkezi Ankara'da bulunan Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği'nce 100 çocuğa mont, bot ve oyuncak yardımında bulunuldu.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, merkezi Ankara'da bulunan Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği'nce 100 çocuğa mont, bot ve oyuncak yardımında bulunuldu.

Dernek Başkanı Ferdi Dinçsoy, AA muhabirine, Almanya Yozgatlılar Federasyonu'nun sağladığı destekle alınan bot, mont ve oyuncakları Saraykent ilçesindeki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttıklarını söyledi.

Kış mevsiminde çocukların gönüllerini almayı amaçladıklarını belirten Dinçsoy, "Yozgatlılar Federasyonumuzla birlik beraberlik içerisinde hemşehrilerimize katkı sağlamaya, onların dualarını, gönüllerini almaya çalışıyoruz. Daha önce Saraykent ilçemizde kömür yardımı yapmıştık, inşallah yine hemşehrilerimizin destekleriyle bundan sonra da yardımlarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Öçal

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