Sarayburnu Fatihleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu
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Sarayburnu Fatihleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu

Sarayburnu Fatihleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu Korona virüs salgını nedeniyle azalan kan bağışına destek vermek amacıyla 'Sarayburnu Fatihleri' olarak adlandıran bir grup Kızılay'a kan bağışında bulundu.

31.05.2020 19:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:20

Sarayburnu Fatihleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle azalan kan bağışına destek vermek amacıyla 'Sarayburnu Fatihleri' olarak adlandıran bir grup Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yapmış olduğu korona virüsün yol açtığı tedirginliğin, yurt genelinde kan bağışının ve depolardaki kan stoklarının azalmasına neden olduğunu açıklamasının ardından kendilerini 'Sarayburnu Fatihleri' olarak adlandıran grup pandemi süresince azalan kan bağışına destek vermek amacıyla bugün Kızılay'ın Çapa'daki kan merkezine gelerek kan bağışında bulundu. 10 kişilik grup olarak kan merkezine gelen grup üyeleri burada kan bağışında bulundu.

Kan bağışı yapan Vedat Sevim, " Sarayburnu fatihleri sivri ada ekibi olarak haftada ve ayda bir kez olmak üzere trombosit kan bağışı yapmaktayız. Kan bağışı yaparak farkındalık oluşturmak zorundayız. Pandemi süresince kimse kan vermiyor. Biz bu gibi etkinliklerle insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 10 arkadaşımızla birlikte bugün buraya geldik. Hep beraber kan veriyoruz" dedi.

Yüzme camiasının bir ferdi olarak buraya geldiklerini kaydeden Yüksel Sönmez, " Arkadaşlarımızla birlikte biz buraya Sarayburnu Fatihleri yüzme camiasının bir ferdi olarak buraya geldik. Bizim amacımız burada kan ver, can ver. Bizim amacımız burada bir hastamıza şifa olabiliyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Sarayburnu Fatihleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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