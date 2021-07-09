Saraybosnalılar Srebrenitsa kurbanlarını gözyaşları ve dualarla uğurladı
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Saraybosnalılar Srebrenitsa kurbanlarını gözyaşları ve dualarla uğurladı

Saraybosnalılar Srebrenitsa kurbanlarını gözyaşları ve dualarla uğurladı
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 26'ncı yıl dönümünde toprağa verilecek 19 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 26'ncı yıl dönümünde toprağa verilecek 19 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı.

Sabah Visoko şehrinden yola çıkan konvoy, başkent Saraybosna'ya ulaştı. Mareşal Tito ve Mula Mustafe Baseskija caddelerinden geçen cenazeler, gözyaşlarıyla 11 Temmuz'daki törenlerin ardından defnedilecekleri Potoçari'ye yolcu edildi.

Cenazeleri taşıyan araçlar bir süre Devlet Başkanlığı binası önünde dururken Saraybosnalılar ile kurban yakınları üzerine çiçekler astıkları konvoyu dualarla uğurladı.

Uğurlamaya yüzlerce Saraybosnalının yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegovic, İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Husein Kavazovic ve Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic de katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, Kosova ve Karadağ meclislerinin Srebrenitsa tasarılarını kabul etmesinin büyük önem taşıdığını anımsatarak "Soykırım kurbanlarını ahiret gününe kadar unutmayacağım. Bu, büyük bir acı." dedi.

Konvoy, Saraybosna'dan ayrılmadan önce Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Bosna'daki savaşta iki büyük katliamın yaşandığı Markale pazar yerinde de bir süre durdu.

Akşam saatlerinde Potoçari'ye ulaşması beklenen cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilecek.

Yarın akşam Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak tabutlar, 11 Temmuz Pazar günü kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Defnedilecek kurbanların en genci 16, en yaşlısı ise 63 yaşında

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanlardan en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşında öldürülen Husein Kurbasic'ti.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 671'e yükselecek.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Saraybosnalılar Srebrenitsa kurbanlarını gözyaşları ve dualarla uğurladı
Saraybosnalılar Srebrenitsa kurbanlarını gözyaşları ve dualarla uğurladı
Saraybosnalılar Srebrenitsa kurbanlarını gözyaşları ve dualarla uğurladı
Saraybosnalılar Srebrenitsa kurbanlarını gözyaşları ve dualarla uğurladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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