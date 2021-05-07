SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in en güçlü adamı Ambeskovic, dünyanın en güçlüsü olmak için hazırlanıyor (1)
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in en güçlü adamı Ambeskovic, dünyanın en güçlüsü olmak için hazırlanıyor (1)

Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in en güçlü adamı Nedzmin Ambeskovic, ağustosta İngiltere'de düzenlenecek "Dünyanın En Güçlü Adamı" yarışması için bütün gücüyle hazırlanıyor.

Bosna Hersek'in en güçlü adamı Nedzmin Ambeskovic, ağustosta İngiltere'de düzenlenecek "Dünyanın En Güçlü Adamı" yarışması için bütün gücüyle hazırlanıyor.

Yüklü bir halterin veya çubuğun kalça seviyesine kadar kaldırıldığı ve yere geri yerleştirmeden önce gövdenin zemine dik tutulduğu bir ağırlık antrenmanı olan deadlift disiplininde hazırlanan Ambeskovic'in rutin antrenmanına AA ekibi de katıldı.

Ambeskovic, 2019'da katıldığı aynı yarışmadan üçüncülükle ayrıldığını ifade ederek, vatanı Bosna Hersek'e 2020'de geri geldiğini, ondan önce İsveç'te yaşadığını anlattı.

Her gün büyük bir sevgiyle yarışmaya hazırlandığını belirten 170 kilogram ağırlığındaki Ambeskovic, "Mevcut rekor 501 kilogram. Dolayısıyla 505 kilogram için hazırlanmalıyız. Şahsi rekorum ise 450 kilogram. Bu da Bosna Hersek ve İsveç'in rekoru." dedi.

Ambeskovic, her gün üç saat antrenman yapmasına rağmen oruç tutmayı ihmal etmediğini söyleyerek, "Tabii ki zor ancak bahane bulmuyorum. Yarışmaya çok az kaldı. İnsanın memnun olması önemli, ben de öyleyim." diye konuştu.

Bosna Hersek ve dünya genelinde deadlift antrenmanının oldukça popüler olduğunu aktaran Ambeskovic, dünyanın en güçlü adamı olmak isteyen gençlerin cesaretlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk bir firmayı temsil etmek istiyor

Ambeskovic, görüntü itibariyle ağırlık kaldırmanın zor ve agresif bir spor olduğunu noktasında bir ön yargı bulunduğunu belirterek, "Aslında çok sakin bir spor. Evet güçlü adamlarız ancak gücümüzü sadece spora, antrenmanlarında kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tarz spor dallarının maliyet açısından da oldukça zorlayıcı olabildiğine işaret eden Ambeskovic, bugüne kadar kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Ambeskovic, sponsor bakımından sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Bir sponsorum var ancak yeterli değil. Bakmam gereken üç çocuğum var. Bu bağlamda, beni bu sporda destekleyecek sponsorlara ihtiyacım var." dedi.

Türkiye'den bir firmayı temsil edebilmenin kendisini oldukça gururlu ve mutlu hissettireceğini söyleyen Ambeskovic, daha önce İstanbul'da bulunduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini sözlerine ekledi.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in en güçlü adamı Ambeskovic, dünyanın en güçlüsü olmak için hazırlanıyor (1)
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in en güçlü adamı Ambeskovic, dünyanın en güçlüsü olmak için hazırlanıyor (1)
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in en güçlü adamı Ambeskovic, dünyanın en güçlüsü olmak için hazırlanıyor (1)
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in en güçlü adamı Ambeskovic, dünyanın en güçlüsü olmak için hazırlanıyor (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

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