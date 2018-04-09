Şarapnel Parçalarını 24 Yıldır Vücudunda Taşıyor

RECEP BİLEK - Cizre'de görev yaptığı sırada çatışmada sağ bacağını kaybeden polis memuru Hasan Yıldız, aynı çatışmada vücuduna isabet eden şarapnel parçalarını 24 yıldır bedeninde taşıyor.

Çok sevdiği mesleğini Samsun Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğünde sürdüren 55 yaşındaki gazi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Aralık 1994'te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Terörle Mücadele Şubesinde görev yaparken gelen ihbar üzerine Buğday Pazarı mevkisine gittiklerini söyledi.

Siyah çarşaf giymiş teröristlerle aralarında silahlı ve el bombalı çatışma çıktığını anlatan Yıldız, çatışmada kendisinin sağ bacağını, arkadaşının ise gözünü kaybettiğini, Diyarbakır'da 97 gün yaşam mücadelesi verdiğini anlattı.

Uzun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu, protez bacakla yürümeye başladığını ifade eden Yıldız, 2012 yılında gazilere tanınan hak çerçevesinde görevine döndüğünü kaydetti.

"Allah'a şükürler olsun iyiyim. Bugün de görevime devam ediyorum. Şu anda ismini dahi bilmediğim polis arkadaşlarımın kanıyla yaşıyorum" diyen Yıldız, şunları dile getirdi:

"Benim yaşamam çok büyük bir mucize. 'Ölüp dirilen varsa' o benim diyorum. 'Şehitlik şerbetinin bir yudumunu içtim' diyorum. Her canlı tabii ki ölümü tadacaktır. İnşallah Allah bize de ileride şehitlik nasip etsin. Bizler gaziler olarak şehitlik çizgisine bir bıçak sırtı kadar yaklaşmış insanlarız. Şehitlikten kıl payı döndük. Şehit olan arkadaşlarım var, devrelerim var. Hepsinin mekanları cennet olsun."

"Vücudumda şarapnel parçalarıyla yaşıyorum"

Yıldız, çatışmadan sonra sol bacağında şarapnel parçaları kaldığını, 20 yıl sonra MR çektirdiğinde vücudunda omuriliğine yakın bir şarapnel parçası daha görüldüğünü söyledi.

Doktorların riskli olduğu için şarapnel parçalarını almadığını ifade eden Yıldız, şunları aktardı:

"Sol bacağımda oldukça yoğun şarapnel parçaları var. Şarapnel parçalarından dolayı bacağımı kaybetme durumu yaşadım. Ayağım iltihap yaptı. Çok uzun süren tedavi sonrasında sol ayağım düzeltildi. Yirmi yıl sonra MR'a girdiğimde omuriliğime yakın şarapnel parçası tespit edildi. Ben buradan GATA'ya gittim. 'Alamayız, çok riskli bölge' dediler. Şu an vücudumda şarapnel parçalarıyla yaşıyorum. Ben şunu söylüyorum; vatanımızın ha kuru ekmeğini yemişiz, ha bir kör kurşununu veya bir el bombasını... Bu vatan bize annelik yapıyor. Vatanımız, bayrağımız için ayağımız değil, gerekirse canımız da gidecek ama ay yıldızlı bayrağımız ebediyen dalgalanacak."

"Gün birlik, beraberlik günü"

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine destek olmak istediğini dile getiren Yıldız, şunları söyledi:

"Ben de orada olmayı çok isterdim. Gönüllüyüm, şu an görev verirlerse gitmeye hazırım. Oradaki arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Allah'ım ayaklarına çakıl taşı dahi değdirmesin. Hepsinin Allah'ım yar ve yardımcısı olsun. Ülkemiz, büyük bir süreçten geçiyor. Gün, birlik beraberlik günü. Polislerimizle, sivil vatandaşlarımızla vatanımızı korumak, kollamak için Çanakkale'deki ruhu yaşamak için el birliğine ihtiyacımız var."

Yıldız, Türk Polis Teşkilatının 173. yılı dolayısıyla meslektaşlarının 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı.