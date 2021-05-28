Şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
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Şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı -İlk müdahaleyi Karayolları ekipleri yaptı Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 kişi yaralandı.

Şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı

-İlk müdahaleyi Karayolları ekipleri yaptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından yoldan geçen Karayolları Müdürlüğü ekipleri, yola dubalar koyarak olası başka bir kazayı önlediler.

Kaza dün sabah 08.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan Ankara'ya seyir halinde olan sürücü Yasin Ünalyönetimindeki 06 AR 7591 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu ters dönen araçtaki sürücü ile 4 yolcu yaralandı.

İlk müdahale onlardan

Kazanın ardından yoldan geçen Karayolları bölge Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu araç durdu. Karayolları ekipleri, yolda dubalama yaparak olası ikinci bir kazayı önlediler. Ekipler, yaralıları araçtan çıkardılar. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi.

Sürücü ile araçta bulunan yolcular Mustafa Çabukve Salih Özkökİnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 2 yolcu ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
Şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
Şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
Şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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