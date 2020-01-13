Şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
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Şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

Elazığ'da, şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

13.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:36
Şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

'da, şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CEH 857 plakalı pikap, Elazığ-Bingöl kara yolunun mevkisinde şarampole devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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