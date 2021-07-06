Sapkın tacizci tutuklandı
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Sapkın tacizci tutuklandı

Sapkın tacizci tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova'da Meral Gülseven'i defalarca taciz eden ve son olarak da evine giren sapkın sapık tutuklandı.

Yalova'da Meral Gülseven'i defalarca taciz eden ve son olarak da evine giren sapkın sapık tutuklandı.

Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde yaşayan Meral Gülseven (30), daha önce kendisini rahatsız ettiği için şikayetçi olduğu şahsı evinde görünce hayatının şokunu yaşadı. Sabah saat 05.39 sıralarından yaşanan olayda, sundurmadan tırmanan F.Y, 2. katın teras kapısından eve girdi. Şahsı fark eden ev sahibesi koşarak komşularının yanına gitti. Zanlının eve girdiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. F.Y., kendisine müdahale etmek isteyen komşuların elinden kurtularak kaçtı. Olay yerine gelen jandarma, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kısa süre sonra adresi tespit edilen F.Y., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

F.Y.'nin daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu iddia edildi. - YALOVA

Sapkın tacizci tutuklandı
Sapkın tacizci tutuklandı
Sapkın tacizci tutuklandı
Sapkın tacizci tutuklandı
Sapkın tacizci tutuklandı
Sapkın tacizci tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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