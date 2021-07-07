Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı

SMA hastası bebeğinin tedavisi için sosyal medyada yardım toplayan Melek Kaleli'nin açtığı canlı yayına katılan bir şahsın, teşhircilik yapması büyük tepkilere neden oldu. Aile, sapık hakkında suç duyurusunda bulunurken, şahsa yönelik büyük tepki yağdı.

SMA hastası bebeklerin tedavilerinin, düşük gelirli aileleri tarafından karşılanamaması nedeniyle sosyal medyada Valilik izinleriyle kampanyalar düzenlenmeye başladı. Çok sayıda ünlü isim de SMA'lı bebeklerin tedavilerinin yapılabilmesi adına kampanyalar adına açılan canlı yayınlara katılarak, yardımseverlerden yardım talep ediyor. Ancak SMA hastası Bedia Ferhan isimli bebeğin annesi Melek Kaleli'nin başına gelen iğrençlik pes dedirtti.

YARDIM EDİLECEĞİNİ SANIYORDU

Melek Kaleli, bebeğinin tedavisi için yardım toplamak adına sosyal medya üzerinden canlı yayın açtı. Bu sırada vatandaşlar da yardım etmeye başladı. Anne Kaleli, yine yardım edilecek düşüncesiyle bir hesaptan gelen canlı yayın isteğini kabul etti. Ancak takip isteği atan şahsın teşhircilik yaparak cinsel organını göstermesi, anneyi şoka uğrattı. Kadın, hemen canlı yayına son verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Melek Kaleli'nin olayı eşine anlatmasının ardından karı - koca soluğu mahkemede aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Kaleli ailesi, hesabın sahibinin yakalanarak gerekli cezayı almasını talep etti. Olaydan haberdar olan sosyal medya kullanıcılıları da iğrençlik nedeniyle tepkilerini dile getirdi.

"YAPTIĞI HAREKETİ HERKES GÖRDÜ"

Şahsın sürekli takip isteği attığını söyleyen anne Kaleli, "Akşam saat 23.00 sıralarında izne tabii olan canlı yayını açarak, bebeğimizin tedavi masrafları için yardım toplamaya başladık. Bu sırada bir şahıs, sürekli takip isteği atıyordu. Ben de yardım edecek düşüncesiyle isteğini kabul ettim. Şahıs, canlı yayına bağlanır bağlanmaz cinsel organıyla oynamaya başladı. Ben bu sırada şok oldum. Yardım amacıyla yayında olan kişiler de harekete şahit oldu. Bu olaydan sonra çok zarar gördük" dedi.

"BİZ ÇOCUĞUMUZUN DERDİNDEYİZ, ONLAR İSE SAPKINLIK"

Yaşanan skandal olay hakkında konuşan baba Kaleli ise, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Biz, çocuğumuzun tedavi masraflarını karşılamak için mücadele ederken, insanların sapkınlık peşinde olmaları üzücü" ifadelerini kullandı.