Sapanca'dan kısa kısa

19.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:40

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, anaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

Sapanca Nazmiye Ömer Sözer Ana Okulu öğrencilerini ağırlayan Özen, çocukların ve gençlerin önemli dinamik güç olduğunu belirterek, "Bizlerin en büyük umudu gelecek nesillerin en iyi şekilde eğitim alması ve nitelikleriyle dünyaya yön verebilmeleridir. Bu yolda en önemli görev ve yük öğretmenlerimize düşüyor. Çocuklarımızın mutluluğu ve özgüveni bizim de geleceğimize olan umudumuzu artırıyor. Bu nedenle siz öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Minik öğrencilerin sorularını yanıtlayan Özen, öğretmenlerle sohbet etti.

Özen, hediye takdim ettiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Sapanca'da gençlik buluşmaları başladı

Sapanca Belediyesi'nin gençlere yönelik projelerinden biri olan "Sapanca Gençlik Buluşmaları" Sapanca Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda başladı.

Liseli öğrencilere kendi kariyer planlamasını anlatan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, çocuk ve gençleri çok önemsediğini anlattı.

Her gencin ülkenin aydınlık geleceği olduğunu vurgulayan Özen, şunları kaydetti.

"Belediye olarak bizim en önemli sorumluluğumuz, sizlere iyi bir eğitim ortamı sağlayabilmektir. Madem ki siz geleceğin teminatısınız, sizin iyi eğitim almanız gerekir ki, geleceğimiz aydınlık olsun. Size verilen imkanları en güzel şekilde değerlendirin, farklı bir donanım ekleyin, kendinizi geliştirin ki geleceğimiz aydınlık olsun. Ben gençlerimize yani sizlere çok inanıyor ve güveniyorum. Her zaman gençliğin yanındayız. Sizlerle istişare etmek istiyorum. Birçok noktaya kendi açımızdan bakıyoruz. Sizlerin bakış açısını öğrenmek istiyorum. Belediye başkanı seçildim ve Sapancamıza güzel eserler bırakmak yarınlarda iyi anılan insan olmak istiyorum. Başarılı olmak için herkesin düşüncesini ve bakış açısını almak ve anlamak gerekiyor. "

Sapanca Gençlik Buluşmaları'nın 15 gün arayla bir lisede yapılacağı belirtildi.

Sapanca'da hasta ve yaşlılar ziyaret ediliyor

Sapanca Belediyesi ekiplerince ilçe sınırlarındaki hasta ve yaşlıların ziyaretleri, mahalle muhtarlarından ve mahalle sakinlerinden gelen isimler doğrultusunda devam ediyor.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, yaptığı açıklamada, belediyenin fen işleri, park bahçeler, temizlik gibi genel hizmetlerinin yanı sıra bu gibi sosyal yaşama dokunuşların olduğu hizmetlere de önem verdiğini ifade etti.

Yaşlılara hürmet göstermeyenin hürmet göremeyeceğini vurgulayan Özen, "İnşallah büyüklerimize, yaşlılarımıza her zaman gereken özeni ve değeri gösteririz. Hayat devam ediyor, unutmayalım ki bir gün bizler de yaşlanacağız ve yaşlılarımıza nasıl davranıyorsak bizlere de öyle davranılacaktır. Geç olmadan büyüklerimizin ve yaşlılarımızın kıymetini bilelim ve gereken değeri verelim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA