Sapanca'da kamyon ile taksi çarpıştı: 6 yaralı
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Sapanca'da kamyon ile taksi çarpıştı: 6 yaralı

Sapanca'da kamyon ile taksi çarpıştı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kamyon ile taksinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kamyon ile taksinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra TEM yolu Sapanca geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Sinan Kaya yönetimindeki 34 NS 7308 plakalı kamyon ile aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Gündüz'ün kullandığı 06 T 3063 plakalı taksi çarpıştı. Taksi, çarpışmanın şiddetiyle savrularak bariyerlere çarptı. Kazada taksi sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Afgan uyruklu 5 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri takside bulunan 6 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Sapanca'da kamyon ile taksi çarpıştı: 6 yaralı
Sapanca'da kamyon ile taksi çarpıştı: 6 yaralı
Sapanca'da kamyon ile taksi çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek

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