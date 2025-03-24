ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU || 23 Mart Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

Şans Topu 23 Mart çekilişi, saat 20.00'de canlı yayında gerçekleşti ve kazandıran numaralar belli oldu. Şans Topu çekiliş sonucu Milli Piyango Online üzerinden resmi olarak duyuruldu. Oyuncular, "Şans Topu sonucu nasıl öğrenilir?" ya da "Şans Topu sorgulama ekranı" gibi anahtar kelimelerle arama yaparak sonuçlara ulaşmaya çalıştı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARLARI AÇIKLANDI MI?

Kazandıran Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleştirildi. Çekiliş de canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından yayınlandı.

İşte 23 Mart 2025 Pazar günü Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar:

3-26-27-29-33-3

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'de gerçekleştirilmektedir. Bir sonraki çekiliş 26 Mart 2025 Çarşamba günü yapılacaktır.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI