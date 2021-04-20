Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
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Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor

Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da korona virüs pandemisine rağmen Şanlıurfalılar, fırınlarda pişirilen tepsi yemeklerinden vazgeçemiyor.

Şanlıurfa'da korona virüs pandemisine rağmen Şanlıurfalılar, fırınlarda pişirilen tepsi yemeklerinden vazgeçemiyor. Yoğunluğun yaşandığı fırınlarda, ustalar vatandaşın tepsilerini erken getirmelerini istiyor.

Şanlıurfa'da, özellikle ramazan ayında tepsi yemeklerinden lahmacuna, börekten güvece kadar birçok lezzet, mahallelerdeki taş fırınlarda ücretsiz olarak pişirildikten sonra iftar sofralarını süslüyor. Pişirilen yemekler, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor. Kentte etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler mutfak kültürünün temelini oluştururken, birbirinden lezzetli yemekler neredeyse her sokakta bulunan taş fırınlarda pişiriliyor. Korona virüs pandemisine rağmen vatandaşların vazgeçemediği tepsi yemekleri, iftardan yaklaşık bir saat önce fırına getirilir. Ücretsiz bir şekilde pişirilen yemekler, iftara dakikalar kala müşterilere teslim edilir.

"Bazen tezgahta tepsi koyacak yer kalmıyor"

Ramazan ayında sıcaklığın 70 derecenin üzerinde hissedildiği fırın içerisinde çalışan usta Süleyman Karakuş, "Vatandaşlarımızdan ricamız, tepsilerini erken getirmeleridir. Burada zaman zaman yoğunluk yaşıyoruz. Bazen ocak dolu oluyor. Bazen tezgahın üzeri tepsilerle doluyor. Bu kez yer olmadığından dolayı tepsileri alamıyoruz. Alamadığımız zaman da sıkıntı yaşıyoruz. Müşteri ile tartışmak zorunda kalıyoruz. Halbuki vatandaş geç gelmiştir, tepsiler erken getirilirse güzelce pişirilir, bir sorun da yaşanmaz. Vatandaşlarımızdan ricamız tepsilerini bir, bir buçuk saat önceden getirsinler. Tepsi erken gelirse burada yoğunlukta yaşanmaz. Dolayısıyla hizmetimiz daha güzel olur. Bizde iftardan hemen önce tepsilerini teslim ederiz" dedi.

"Herkes yemeğini sıcak istiyor"

Fırıncı ustası İbrahim Karakuş ise, "Fırıncılık benim baba mesleğimdir. Yılardır mesleğin içindeyim. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarımızdan biraz daha duyarlılık bekliyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla herkes oruç tutuyor. Buraya gelen müşterilerin hepsi ekmeği sıcak istiyor. Lahmacunu sıcak istiyor. Tepsilerini iftara yakın, son anda getiriyor. Onlardan ricamız, biraz daha erken getirirlerse biz de sorun yaşamayız, sıkışıklığın önüne geçilir. Şimdiye kadar orucumuzu evde açtığımızı hiç hatırlamıyorum. Her zaman ezan okunduktan dakikalar sonra iftarımızı açabiliyoruz. Sırf iyi bir hizmet vermek için tüm bu sıkıntılara katlanıyoruz. Bu sıkıntıları yaşamamak için vatandaşlarımız bizi biraz daha anlayışla karşılarsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor
Şanlıurfalılar koronaya rağmen tepsi yemeklerinden vazgeçmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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