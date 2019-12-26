Şanlıurfalı kadınlar, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi

26.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:48

Şanlıurfalı kadınlar, Çin yönetiminin, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik uygulamalarına tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanlığı, Çin'in, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini "sessiz çığlık" eylemiyle protesto etti.

İl Başkanlığında toplanan grup adına basın açıklamasını Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Zehra Tiker yaptı.

Tiker, Doğu Türkistan halkının yetmiş yılı aşkın bir süredir zulüm ve esaret altında adalet, hürriyet ve yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

"30 milyondan fazla insanın Müslüman olduğu için, Türk olduğu için apaçık bir şekilde zulme maruz kaldığını" belirten Tiker, şöyle konuştu:

"Doğu Türkistan'da yıllardan beri inanç özgürlüğü ayaklar altına alınıyor, asimilasyon politikalarıyla insanlık ve tüm insani değerler yok sayılıyor. Doğu Türkistan'daki tüm Türk-İslam eserleri birer birer yok ediliyor, üzülerek müşahade etmekteyiz. Hotan kentindeki 800 yıllık Bayram Camisi yıkılıyor. Bağımsız kaynaklara göre Çin 1997'den bu yana Doğu Türkistan'da bin 200'ün üzerinde büyük camiyi ibadete kapatmıştır. Görünen odur ki Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik resmi politikası, İslam'ı o topraklardan silmeyi ve İslamiyet'e bağlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Otuz beş milyon Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerimize yapılan bu zulme asla sessiz kalmayacağız. Tüm imkanlarımızla Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanındayız. Gelinen bu noktada tüm milletimizin, kamuoyu vicdanının ortak taleplerinin yetkili makamlarımız tarafından acilen dikkate alınması gereklidir."

Kaynak: AA