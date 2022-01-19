Şanlıurfa'yı gezen Ferman Toprak, eşiyle poşulu poz verdi - Haberler Magazin
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Şanlıurfa'yı gezen Ferman Toprak, eşiyle poşulu poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ödül törenine katılmak için eşi Hilal Toprak'la Şanlıurfa'ya giden şarkıcı Ferman Toprak, şehri gezmeyi ihmal etmedi. Toprak'ın rehberliğiyle tarihi yerleri gezen çift, poşu ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

Bir ödül töreni için Hilal Toprak'la birlikte Şanlıurfa'ya giden sevilen şarkıcı Ferman Toprak, eşine adeta rehberlik yaptı. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezen mutlu çift, sıra gecesine de katıldı.

"ŞANLIURFA MUTLAKA GEZİLMESİ GEREKEN BİR İL"

Anne tarafından Şanlıurfalı olduğunu belirten başarılı isim, "Tarihi, kültürel yapısı ve eşsiz mutfağıyla mutlaka gezilmesi gerekli bir il burası. Ben de burada eşime rehberlik ettim. Dostlarımızla birlikte harika geçen bir zamandı" dedi. Mutlu çift, başlarına bağladıkları yöresel bir aksesuar olan poşu ile objektiflere hatıra pozu da verdi. Pozunu Instagram hesabından paylaşan Hilal Toprak "Zeynoyla Reşo ağa Urfa'da" notunu ekledi.

Şanlıurfa'yı gezen Ferman Toprak, eşiyle poşulu poz verdi

Şanlıurfa'yı gezen Ferman Toprak, eşiyle poşulu poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ferman Toprak, Instagram, Magazin, Haber

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