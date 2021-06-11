Şanlıurfa Valisi Erin yaralı polisleri ziyaret etti
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Şanlıurfa Valisi Erin yaralı polisleri ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Erin yaralı polisleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, sivil araçtaki polislere düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 polis memurunu hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, sivil araçtaki polislere düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 polis memurunu hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde sivil araçla uygulama yaptıkları sırada silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 2 polis memurunu ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vali Erin, yaralı polislerle görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tedavi altına alınan her iki polisin de kolundan yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Erin yaralı polisleri ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Erin yaralı polisleri ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Erin yaralı polisleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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