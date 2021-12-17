Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn halkının sorunlarını dinledi - Haberler
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn halkının sorunlarını dinledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn halkının sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'de Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Resulayn'da halkla buluştu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'de Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Resulayn'da halkla buluştu.

Resulayn'ın farklı mahallelerinde halkla bir araya gelen Vali Erin, kendisine iletilen sorun ve talepleri dinledi. Halkla Arapça ve Kürtçe konuşan Vali Erin, iletilen sorunların çözümü için yetkililere talimat verdi.

Resulayn'da Suriye Milli Ordusu karargahını da ziyaret eden Vali Erin'e, Resulayn ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz de eşlik etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn halkının sorunlarını dinledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn halkının sorunlarını dinledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn halkının sorunlarını dinledi

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