Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası Mardin'de defnedildi
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası Mardin'de defnedildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası Mardin'de defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Şanlıurfa'da hayatını kaybeden Vali Abdullah Erin'in babası Mehmet Erin'in cenazesi memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Şanlıurfa'da hayatını kaybeden Vali Abdullah Erin'in babası Mehmet Erin'in cenazesi memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

Yakalandığı korona virüs nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası Mehmet Erin, Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi. Midyat merkezdeki Hacı İsa Cengiz Camisi'nde akşam namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Midyat Aile Mezarlığı'na götürülen Mehmet Erin'in cenazesi, burada dualarla defnedildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve ailesi, mezarlık çıkışında başsağlığı dileklerini kabul etti.

Pandemi tedbirleri nedeniyle taziye yapılmayacağını açıklayan Vali Erin, bu acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan, mesaj ve telefonlarıyla başsağlığı dileklerini iletenlere şükranlarını sunarak, babası ve tüm merhumlar için dualarına talip olduklarını söyledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası Mardin'de defnedildi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası Mardin'de defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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