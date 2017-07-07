Şanlıurfa Üniversiteliler, Kiraladıkları Araziye Tohum Ekti

Üniversiteliler, kiraladıkları araziye tohum ekti



ŞANLIURFA'da, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından 50 öğrenciye kiralama karşılığında birer dekarlık arazi dağıtıldı. Okunan dualar eşliğinde arazileri teslim edilen öğrenciler, tarlaya tohum ekimi yaptı.



Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından kiralama yöntemi ile öğrencilere arazi tahsis edildi. Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan arazilerin değerlendirilmesi ve öğrenicilerin pratik uygulama ile mühendisliği daha iyi öğrenmeleri amacıyla başlatılan proje kapsamında 50 öğrenciye birer dekar arazi kiralandı. Tutarı açıklanmayan ancak cüzi bir miktarla kiralandığı belirtilen arazilerde ürün destinasyonunu geliştirmek isteyen öğrenciler, bereket duasının okunmasının ardından tarlaya geçerek tohum ekimi yaptı. Öğrencilere tahsis edilen tarlalarda mısır, soya, susam, kavun, karpuz, sarımsak ekimi yapılacak. Hasat zamanı öğrenciler tarafından toplanan ürünler üniversitenin Yaşam Merkezi pazarında satışa sunulacak. 4 yıllık fakültede okuyan ve tarla sahibi olan öğrenciler, Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kredi çekme imkanına da kavuşacak.



Öğrencilerin pratikte kendilerini geliştirmeleri amacıyla kiralama yöntemi ile öğrencilere arazi tahsis ettiklerini ifade eden Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, "Şu an öğrencilerimize 50 dekarlık bir alan tahsis ettik. Her bir öğrencimiz için 1 dekar arazi tahsis edildi. Öğrencilerimiz tohum ekiminden hasadına kadar bütün uygulamaları kendilere yapacak. Biz kendilerine tohum, gübre, makine, çapa ve ilaçlama konusunda destek sağlayacağız. Öğrencilerimiz öncelikle teorik bilgilerini pratik hale getirecekler ve bütçelemeyi öğrenecekler. Bizim ürettiğimiz ürünü satmak ve kar etmemiz gerekiyor. Onun içinde masrafımızın ne olduğunu bilmemiz lazım. Tarımsal üretiminde bir muhasebesi olması lazım ve yaz olduğu için ikinci ürün olarak buğday hasadından sonra burada mısır, soya, susam, kavun, karpuz, hıyar, kabak gibi ikinci ürünlerin çekirdeklerini ektik. Bu uygulamayı 3'üncü sınıf öğrencileriyle başlattık ve bu yıl kayıt esnasında öğrencilerimize kiralama karşılığında arazi ve öğrencilerimizin müteşebbis olmalarını sağlayacağız" dedi.



Ziraat Fakültesi 2'nci sınıf Tarım Ekonomisi bölümü öğrencisi Fatma Keskinbıcak ise, bu yıl kendisine tahsis edilen 1 dekarlık arazide sarımsak üretimi yaptı. Bölgede sarımsak üretiminin yaygın olmadığını ve bu nedenle sarımsak fiyatının yüksek olmasından dolayı sarımsak ekimine karar verdiğini anlatan Keskinbıcak, 1 dekarlık alanda 350 kilo rekolte beklediğini ifade ederek, "Üniversitenin bana verdiği arazi bir dönümlük alandır. Buradaki amacım Türkiye'de sarımsak üretim potansiyeli çok az ve bunun sonucu olarak arzın düşük olması fiyatların yüksek olmasına neden oluyor. Sağlık acısından da sarımsak çok önemli bir üründür ve antibiyotik özelliği taşımaktadır. Sarımsak üretimini yaygınlaştırmak istiyorum. 1 dekarlık alandan en yüksek verim 500 kilo oluyor ben şu anda 350 kilo sarımsak bekliyorum" diye konuştu.