Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da karla mücadele sürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle seraların çatılarının çökmesi sonucu hasar meydana geldi.

Halfeti ilçesi Yeşilözen Mahallesi'nde bin metrekare üzerine kurulu 5 seranın çatısı kar yağışının etkisiyle çöktü.

Sera sahibi Mehmet Polat, sebze üretimi yaptıkları seranın çökmesi nedeniyle zarara uğradıklarını belirtti.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ile hızlı şekilde müdahalede bulunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerde kar nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Kilis

Kilis'in yüksek kesimlerinde gece etkili olan kar yağışı sonrasında İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, sabahtan itibaren ekiplerin yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Sümer, 6 güzergahta çalışmaya devam edildiğini, açılan yolların da sağlıklı hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesince de sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı, kedi evleri yerleştirildi.

Adıyaman

Adıyaman'da ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Karayolları İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri kapanan yolları açmak için mücadele ediyor.

Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken bazı vatandaşlar da evlerinin çatılarında biriken karları temizliyor.

Malatya

Malatya-Adıyaman kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine izin verilmiyor.

Karla mücadele ekipleri ise yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde D 850-10 kara yolu Malatya-Adıyaman istikametinde kar yağışı nedeniyle yolda bekleyen toplam 40 kişiye jandarma ve Türk Kızılay ekiplerince kumanya yardımında bulunulduğu belirtildi.

Öte yandan Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde ise rahatsızlanan 75 yaşındaki kalp hastası İmmihan Sevim, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kale Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu yolun açılması ile hastaneye ulaştırıldı.