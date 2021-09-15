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Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor

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Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor

Karaköprü Belediyesi ile Karaköprü Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle ilçedeki yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi ile Karaköprü Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle ilçedeki yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor.

Toplumun her kesimine dokunan Karaköprü Belediyesi, gönüllere dokunmaya ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karaköprü Kaymakamlığı ile ortaklaşa olarak yürütülen 'Yaşlılarımız yalnız değildir' projesi ile evde bakıma muhtaç yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlar ile ailelere evde bakım desteği veriliyor.

Evde bakım hizmeti için oluşturulan ekip, tespit edilen yaşlı veya engelli vatandaşların evlerine giderek kişisel bakım, temizlik ve ev temizliği işlerini yapıyor. Evde bakım hizmeti ile gönüllere dokunduklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Yaşlı, dezavantajlı vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak ve onlara her anlamda destek vermek bizim görevimizdir. Onları ziyaret ettiğimizde de her zaman onların yanında olacağımızı söylüyoruz Görevli arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi yaşlı veya dezavantajlı vatandaşlarımızın evine giderek kişisel ve ev temizliğini yapıyor. Tabi bu vatandaşların hayır dualarını da almış oluyoruz. " dedi.

Başkan Metin Baydilli, pandemi sürecinde de ekiplerin özverili bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi. Evde bakım ve temizlik hizmeti alan vatandaşlar bu hizmetten dolayı memnun olduklarını belirterek Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye ve evde bakım ekibine teşekkür ettiler.

"Evde bakım hizmetleri yaşlıların duasını alıyor"

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okula gitmek isteyen öğrencilerin kullandığı yol adeta bataklığa dönmüş durumda. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Binatli Mahallesi'nde öğrencilerin sıklıkla kullanmak zorunda olduğu okul yolu bataklığa dönmüş durumda. Öğrenciler yoldan geçebilmek için büyük çaba sarf ediyor. Kimi öğrenci paçalarını sıvıyarak balçık olmuş bölgeden geçmeye çalışırken, kimilerini ise velileri kucaklarında taşıyor. Uzun süre eğitim göremeyen çocuklar, ders heyacanı yaşayacakken çamurun içinden geçmenin hesaplarını yapıyor. Öğrenciler ve velileri yetkililerin konu ile ilgili en kısa sürede çözüm üretmesini bekliyor. Musa Kılınç

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Haber: Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor - Haberler
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