Şanlıurfa HRÜ Hastanesinde "Prematüre Retinopatisi" tanı ve tedavi merkezi hizmete başladı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde "Prematüre Retinopatisi" tanı ve tedavi merkezi hizmete girdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanede erken doğan bebeklerin gözlerindeki sağlık sorunlarından olan prematüre retinopatisi için tanı ve tedavi merkezi hasta kabulüne başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek, prematüre petinopatisi'nin erken doğan bebeklerin gözlerinde görülen en önemli sağlık sorunlarından biri olarak tanımlandığını, bunun tedavisinde erken tanı ve tedavisinin önemli olduğunu ifade etti.

Erken doğan bebeklerin mutlaka doktor kontrolünde geçmesi gerektiğini belirten Şimşek, "Bebeklerin gözlerindeki damarlar, doğuncaya kadar gelişir. Erken doğan bebeklerde bu gelişme tamamlanmadığı için doğduktan sonra da devam eder. Prematüre bebekleri yaşatmak için yüksek konsantrasyonlarda verilen oksijen, gözdeki damarların anormal gelişmesine sebep olur. Bunun sonucunda ise damarlanması tamamlanmamış bebeklerin retinalarında kısaca ROP olarak tabir edilen prematüre retinopatisi hastalığı meydana gelir. Erken dönemde tedavi edilmezse her iki gözde de körlüğe neden olur. Bu nedenle erken doğan bebeklerin muhakkak göz doktoru kontrolünden geçmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Hizmete başlayan merkezinin önemini anlatan Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek ise "Her duyarlı aileye şunu söylemeyi kendime bir borç biliyorum. Tedavi edilmeyen her prematüre retinopatili çocuk, kalıcı körlükle yüz yüze kalabilir. Aynı zamanda tedavi edilen her prematüre retinopatili çocuk kabullenilebilir bir görmeye kavuşur." dedi.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet