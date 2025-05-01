ŞANLIURFA HAVA DURUMU: 1 Mayıs Perşembe günü Urfa'da hava durumu nasıl? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Şanlıurfa'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 1 Mayıs Perşembe günü Urfa'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Şanlıurfa için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

ŞANLIURFA'DA HAVA DURUMU NASIL?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? Emek ve Dayanışma Günü'nde dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, güncel hava durumu tahminlerini merak ediyor. Meteoroloji verilerine göre, bugün Şanlıurfa'da parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor.

Şanlıurfa Hava Durumu – 1 Mayıs 2025

En yüksek sıcaklık: 30°C

En düşük sıcaklık: 21°C

Hava durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

Nem oranı: Yaklaşık %28

Rüzgar: Güneybatıdan 5–6 km/s hızla esecek

URFA GÜNLÜK HAVA DURUM RAPORU:

URFA HAVA DURUMU