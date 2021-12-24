Şanlıurfa'daki TURKOVAC üretim tesisi gazetecilere tanıtıldı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın üretiminin yapıldığı Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesis, gazetecilere tanıtıldı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, tanıtım öncesinde düzenlenen basın toplantısında, yerli aşının acil kullanım onayı almasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Turkovac'ın çok büyük bir emek ve çabanın ürünü olarak kamuoyunun karşısına çıktığını belirten Akdoğan, Türk aşısının bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Türkiye'nin tıp tarihine geçecek bir işe imza attığını vurgulayan Akdoğan, şöyle devam etti: " Turkovac, 50 yıl sonra ülkemizde geliştirilen bir aşı olarak halkımızın karşısına çıktı. Tarihi bir başarıya imza attık. TURKOVAC büyük bir hikaye. Öncelikli olarak aşının geliştirilmesi ardından faz çalışmaları ve son olarak acil kullanım onayı ve seri üretim. Bunlar kolay olmadı. Diyecek, anlatacak çok şey var, hepimiz çok mutluyuz. Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı klinik çalışması yapıldı, 41 merkez 28 ilde çalışmalar devam etti.

TÜSEB'e bağlı Türkiye Aşı Enstitüsünün başkanı Prof. Dr. Ateş Kara da çok ciddi bir emeğin ürünü olan TURKOVAC ekibinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce aşının denendiğini ve elde edilen sonuçların değerlendirildiğini vurgulayan Kara, "Daha önce aşı olmuş kişilerin cevaplarını değerlendirdik. Farklı yöntemler kullanıldı. Antikor oluşturmuş kişilerin durumu değerlendirildi. Bütün bilgilerle acil kullanım onayı otoritesine sunuldu. Aşımızın yaygın kullanımına izin verilmiş oldu. " dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise Türkiye'de görülen ilk vakanın ardından aşı çalışmalarına başlandığını söyledi. Aşının etkinliğine yönelik çok yönlü çalışma yaptıklarını aktaran Özdarendeli, klinik düzeyindeki çalışmalarda aşının etkinliğini gördüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından gazeteciler, üretim yapılan tesisi görüntüledi. AA

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