Şanlıurfa'da ziynet eşyası çalan 2 kişi yakalandı
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Şanlıurfa'da ziynet eşyası çalan 2 kişi yakalandı

19.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:56
Şanlıurfa'da ziynet eşyası çalan 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ziynet eşyası çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ziynet eşyası çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ziynet eşyası, bin 950 avro, 550 dolar ve kol saatleri ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler M.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

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