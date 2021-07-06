Şanlıurfa'da yaz kuran kursu öğrencilerinden çevre temizliği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaz kuran kursu öğrencileri, çevre bilincinin aşılanması amacıyla cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaz kuran kursu öğrencileri, çevre bilincinin aşılanması amacıyla cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Şirinkuyu Camisindeki kursa katılan çocuklara, doğa sevgisi ve temizliğin öneminin anlatılması amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında Siverek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda önlük giyip eldiven takan yaklaşık 30 kurs öğrencisi, mahalledeki cadde, sokak ve parklarda temizlik yaptı.

İmam hatip Sedat Kara, AA muhabirine, temizliğin önemine işaret ederek, bu yüzden belediyeyle ortaklaşa çalışma yaptıklarını ifade etti.

Ağaç yaşken eğilir sözüne inandıklarını aktaran Kara, "Küçük yaş grubundaki bir evladımıza kendisinin kirlettiği yeri temizleme göreviyle vazifelendirirsek bir daha kirletilmemesi gerektiğini anlamış olur diye düşünüyoruz. Bu anlamda çalışmamızın önemi ortaya çıkıyor. Amacımız çocuklarımıza temizliğin önemini ve doğa sevgisini aşılamaktır." diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Sangın (10) ise "Hep birlikte cadde ve sokakları temizleyeceğiz deyince bizde eldivenlerimizi takıp poşetlerle temizlik yapıyoruz. Cadde ve sokaklarımız pırıl pırıl oldu. Bundan sonra çevremizi temiz tutup kirletmeyeceğiz." dedi.

Arkadaşlarıyla çevreyi temizlediklerini belirten Büşra Saygıner (11) de bundan sonra daha dikkatli olacağını söyledi.

Siverek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Metin Çokzaman da her zaman sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek, çocukların da bu anlamda farklı ve özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı