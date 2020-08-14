Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastanelerdeki koronavirüs tedbirlerini denetledi. Erin'in bu davranışı "Efsane Vali, Süper Vali" gibi unvanlara sahip olan rahmeti Recep Yazıcıoğlu'nu akıllara getirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastanelerdeki koronavirüs tedbirlerini denetledi. Şapka ve gözlük takarak sıradan vatandaş gibi hastaneleri dolaşan Vali Erin, eksiklikleri yerinde tespit etti. Erin, bu davranışıyla 2003 yılında vefat eden Vali Recep Yazıcıoğlu'nu akıllara getirdi.

Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca'nın en çok pozitif vakanın çıktığı 5 ilden biri olarak gösterdiği Şanlıurfa'da koronavirüsle mücadeledeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Vali Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri ve pandemi acil servislerini denetledi.

HİÇ KİMSE TANIMADI

Tanınmamak için gözlük ve şapka takan Erin'i denetim esnasında hiçbir vatandaş ve memur tanımadı. Hastanelerde hasta gibi dolaşan Erin, pandemi acil servisinde oturarak çalışanları ve işleyişi takip etti. Erin'in, tespit ettiği eksiklikleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne ileterek giderilmesi noktasında talimat vereceği öğrenildi.

VALİ RECEP YAZICIOĞLU'NU AKILLARA GETİRDİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in bu davranışı 8 Eylül 2003'te trafik kazası sonucu vefat eden "Süper Vali, Efsane Vali" gibi unvanlarla bilinen Recep Yazıcıoğlu'nu akıllara getirdi.Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de vali olarak görev yapan Yazıcıoğlu, birçok davranışıyla halkın sevgisini kazanmıştı ve icraatlarıyla fark yaratıyordu.

Recep Yazıcıoğlu'nu "Süper Vali" yapan davranışlarından biri de tanınmamak için tebdili kıyafetle kamu kurumlarını denetleme çıkmasıydı.

Recep Yazıcıoğlu, Erzincan'da yapımı için uzun süre mücadele verdiği ve Köprü kitabıyla dizisine konu olan; Karasu Nehri üzerine yapılan kendi adının verildiği köprüyü inceliyor.

Kaynak: DHA