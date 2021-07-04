Şanlıurfa'da turistik mekanlarda yoğunluk

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme adımının atılmasıyla birlikte turizmde hareketlilik başladı.

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme adımının atılmasıyla birlikte turizmde hareketlilik başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Balıklıgöl ve Göbeklitepe'ye akın etti.

GÖBEKLİTEPE BÜYÜLÜYOR

UNESCO'nun "Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlıkları arasında bulunan, bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe de ziyaretçi akınına uğruyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte özellikle Göbeklitepe'yi gezmeye gelen ziyaretçiler, neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını yakından görme fırsatı buluyor. Hafta sonlarını dolu geçiren turistler sakin şehir Halfeti'de tekne turu atıp dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu ve kümbet evleriyle meşhur Harran'ı ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Son olarak Siverek'te doğa güzelliği ile Fırat Nehri'nin buluştuğu Takoran Vadisi ise yeni gözde mekanlar arasında yer alması nedeniyle turist yoğunluğu yaşanıyor. İnanç turizminin yanı sıra tarihi ve turistik mekanları bakımından zengin olan Şanlıurfa 'ya gelenler, gastronomi kenti olan Şanlıurfa'daki meşhur lezzetler olan ciğer kebabını yemeyi ihmal etmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak