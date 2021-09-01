Şanlıurfa'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Töreni düzenlendi
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Şanlıurfa'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Töreni düzenlendi

Şanlıurfa'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yaz Okulu Kapanış Töreni düzenlendi.

Şanlıurfa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yaz Okulu Kapanış Töreni düzenlendi.

11 Nisan Spor Salonu'ndaki törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, TÜGVA yaz okullarına giden çocukların, mehter, sema ve çeşitli gösterileriyle başladı.

Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, yaptığı konuşmada, manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesinin gelecek adına umut verici olduğunu belirterek, Türkiye'de özellikle gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren TÜGVA gibi kurumların çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da Şanlıurfa'da yaklaşık 5 bin kişi TÜGVA'nın yaz okullarına katıldığı için bugün kapsamlı bir kapanış töreni düzenlediklerini belirtti.

Gençlerden TÜGVA'nın etkinliklerine katılmaya devam etmelerini isteyen Eminoğlu, bu yıl Türkiye geneli yaklaşık 50 bin öğrenciye yaz okullarında eğitim verdiklerine dikkati çekti.

Bilal Erdoğan öğrencilere şiir okudu

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise kentte çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcı çocuklara yaz okullarının nasıl geçtiğini soran Erdoğan, tebrik ettiği çocuklardan TÜGVA'nın etkinliklerine katılmaya devam etmelerini istedi.

Erdoğan, çocukların yoğun tezahüratları eşliğinde Abdurrahim Karakoç'a ait olan Kardan Aydınlık şiirini okudu.

Tören, katılımcıların Bilal Erdoğan'a çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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