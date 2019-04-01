Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Serhat Polat yönetimindeki 02 KU 695 plakalı pikap, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde yol kenarındaki taş yığınına çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Hanım, Eda ve Sema Polat yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA