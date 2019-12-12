Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kadın yaralandı
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Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kadın yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kadın yaralandı.

12.12.2019 21:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:31
Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kadın yaralandı

'nın ilçesinde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında borç meselesi nedeniyle husumet bulunan İren ve Kobay ailelerinin bireyleri arasında Topaç Mahallesi yakınlarında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan birinin silahla ateş etmesi sonucu otomobilde oturan Gazal Kobay yaralandı.

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, mahalle ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili Hasan ve Sefer İren, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kadın yaralandı
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