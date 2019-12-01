Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 9 yaralı
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Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 9 yaralı

Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

01.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:30
Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 9 yaralı

'da minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

idaresindeki 27 S 4001 plakalı yolcu minibüsü, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Arat Dağı mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Güner'in yanı sıra minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç ve Birecik ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaralananların Gaziantep Ankas İstiklal taraftarları olduğu, Bölgesel Amatör Lig'de bugün oynanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor maçı deplasmanından döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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