Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı
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Şanlıurfa, İpekyolu, Köprülü, Güncel

Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı

Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandıŞANLIURFA'da, metruk haldeki tek katlı ev çöktü.

10.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:31
Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı

Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı

ŞANLIURFA'da, metruk haldeki tek katlı ev çöktü. Evin önünde oturan 2 kardeş, molozların altında kalarak yaralandı.

İpekyolu Mahallesi'nde bulunan ve yapımı devam eden Karakoyun Köprülü Kavşak Projesi kapsamında kamulaştırılan tek katlı metruk ev, öğle saatlerinde aniden çöktü. Çökme anında evin önünde oturan Sekan Şimşek (11) ve ağabeyi Serhat Şimşek (16), molozlar arasında kaldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altından kurtarılan kardeşler, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanığı vatandaş, 'Burası uzun zamandır tehlike saçıyor. İki kardeş göçük altında kalarak yaralandı' dedi.

Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı

Kaynak: DHA

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