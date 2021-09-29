Şanlıurfa'da market işletmecisini vuran akrabası Adana'da yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da market işletmecisini vuran akrabası Adana'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da market işletmecisini vuran akrabası Adana'da yakalandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde market işletmecisi Haşim Mustafa Türk'ü (58) iş yerinde tabancayla öldüren Mustafa Topkan, Adana'da yakalandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde market işletmecisi Haşim Mustafa Türk'ü (58) iş yerinde tabancayla öldüren Mustafa Topkan, Adana'da yakalandı.

Pazartesi günü Urfa Caddesi üzerinde market işleten Haşim Mustafa Türk, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin şüphelisi ise olay yerinden kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, Türk'ü akrabası olan Mustafa Topkan'ın öldürdüğünü belirledi. Adresinde bulunamayan ve Adana'ya gittiği tespit edilen şüpheli, yol kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Topkan, sorgulamasında akrabası olan Haşim Mustafa Türk'ü iş yerinde hakaret nedeniyle çıkan tartışma sırasında vurduğunu söylediği öğrenildi.


Şanlıurfa'da market işletmecisini vuran akrabası Adana'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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