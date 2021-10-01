Şanlıurfa'da kuyumcuyu soyan hırsızlar, bir miktar altınla kaçtı - Haberler
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Şanlıurfa'da kuyumcuyu soyan hırsızlar, bir miktar altınla kaçtı

AA / Reşit Dağ - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kuyumcuyu soyan hırsızlar, bir miktar altınla kaçtı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuda soygun yapan 2 kişi, bir miktar altınla kaçtı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuda soygun yapan 2 kişi, bir miktar altınla kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya cuma namazı saatinde motosikletle gelen maskeli 2 kişiden biri, iş yeri sahibini silahla tehdit etti.

Maskeli soyguncu, kuyumcuya girmeye çalışan bir kadını da tehdit ederek içeriye aldı ve dışarı çıkmamasını sağladı.

Silahla iş yeri sahibi Ahmet Ekinci'yi tehdit etmeye devam eden soyguncu, poşete koyduğu bir miktar altını alıp kendisini motosikletle bekleyen diğer şüpheliyle kaçtı.

Kuyumcu Ekinci, motosikletle kaçan soyguncuları yakalamak için dışarı çıkıp bağırmaya başladı.

Sesleri duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'da kuyumcuyu soyan hırsızlar, bir miktar altınla kaçtı

Şanlıurfa'da kuyumcuyu soyan hırsızlar, bir miktar altınla kaçtı

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri
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