Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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