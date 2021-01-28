Son dakika haber | ŞANLIURFA - "Kasten öldürme" suçundan aranan kişi saklandığı evde yakalandı
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Son dakika haber | ŞANLIURFA - "Kasten öldürme" suçundan aranan kişi saklandığı evde yakalandı

28.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:21

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği evde yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014'te Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde karıştığı olayda "kasten öldürme" suçundan aranan ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K'nin Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği bilgisine ulaştı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.K. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Ö.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Son dakika haber | ŞANLIURFA - 'Kasten öldürme' suçundan aranan kişi saklandığı evde yakalandı
Son dakika haber | ŞANLIURFA - 'Kasten öldürme' suçundan aranan kişi saklandığı evde yakalandı
Son dakika haber | ŞANLIURFA - 'Kasten öldürme' suçundan aranan kişi saklandığı evde yakalandı
Son dakika haber | ŞANLIURFA - 'Kasten öldürme' suçundan aranan kişi saklandığı evde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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