Şanlıurfa'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa Gaziantep yolu Evren Sanayi Kooperatifi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 VN 640 plakalı kamyon şehir merkezine doğru seyir halindeyken, araç bakımı için sanayiye giden 27 PY 283 plakalı Renault marka otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu Ömer Koç (30), Abdullah Çelik (70) ve Ayşegül Koç (35) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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