Güpegündüz cinayet! Sokak ortasında defalarca göğsünden bıçaklanan genç kız öldü

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde yürüyen yabancı uyruklu 22 yaşındaki Selva Hinedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden defalarca bıçaklana kadın, yere yığıldı.

KAĞIT TOPLAYICILARI GÖRDÜ

Kadının yerde kanlar içerisinde yattığını gören kağıt toplayıcıları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLILARI ARANIYOR

Kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurunu Morguna kaldırılırken bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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