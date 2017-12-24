Şanlıurfa'da İsrail ve ABD'ye Öfke Yağdı
Şanlıurfa'da İsrail ve ABD'ye öfke yağdı Kudüs mitinginde binlerce vatandaş İsrail'e Şanlıurfalılar Kudüs mitinginde İsrail'e öfke yağdırdıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleştirilen Kudüs mitingine katılan binlerce vatandaş, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü...
Şanlıurfa'da İsrail ve ABD'ye öfke yağdı
Kudüs mitinginde binlerce vatandaş İsrail'e
Şanlıurfalılar Kudüs mitinginde İsrail'e öfke yağdırdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleştirilen Kudüs mitingine katılan binlerce vatandaş, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesine tepki gösterdi.
Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanında Kudüs Mitingi gerçekleştirildi. Mitinge Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mahmut Kaçar, Halil Özcan ile ilçe belediye başkanları, il parti başkanları, STK temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.
Kuranı Kerim Tilaveti ile başlayan programda, miting alanını dolduran binlerce vatandaş, Tekbir getirip sloganlarla, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesini protesto etti, Filistin ve Türkiye bayraklarıyla da Kudüs'e sahip çıktı.
Programda vatandaşlara seslenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Kudüs, ecdadımız 400 yıl adaletle yönetildiği bir İslam coğrafyasıdır. Bugün bu meydanı dolduran siz kıymetli kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle Kudüs fethiyle, Kudüs topraklarına barış, adalet ve huzur getiren, Kudüs'ün unutulmaz ilk Fatihi Hz. Ömer'e, Kudüs ve Mescidi Aksa Haçlıların işgalinde olduğu müddetçe, ben nasıl olur da gelebilirim, sevinebilirim hele gözüme nasıl uyku girebilir diyen büyük komutan Selahattin Eyyübi'ye, ben bir karış dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir, milletim bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır diyen Ulu Hakan 2. Abdülhamit Han'a ve burada canını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum" şeklinde konuştu.
Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Başkanı İbrahim Coşkun ise, İsrail bir devleti tanımadıklarını belirtti.
Yaklaşık 2 saat süren program sonrası mitinge katılan binlerce kişi, olaysız bir şekilde alandan ayrıldı.