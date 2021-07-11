Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Salih Darıcı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Bozyiğit idaresindeki 63 ACU 257 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik-Halfeti bağlantı yolundaki kontrolsüz kavşakta Abdulkadir Güneş yönetimindeki 02 AAY 362 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza sırasında bölgeden geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, yaralılarla ilgilendi.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

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