Şanlıurfa'da iftara yetişemeyenlere hurma ve su dağıtıldı
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Şanlıurfa'da iftara yetişemeyenlere hurma ve su dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da iftara yetişemeyenlere hurma ve su dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iftara yolda yakalanan sürücü ve yolculara, hurma ve su ikramında bulunuldu.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iftara yolda yakalanan sürücü ve yolculara, hurma ve su ikramında bulunuldu.

Siverek Belediyesi ve İlçe Müftülüğü iş birliğince hazırlanan hurma paketleri ve su, Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında iftar saatinde yolculuk yapan sürücüler ve yolculara ikram edildi.

İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek, yaptığı açıklamada, müftülük personelinin belirli periyotlarla uygulama noktasında iftara yetişemeyen sürücülere ikramda bulunacağını söyledi.

Müftülük olarak farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Oruçlu bir kişiye iftar açtırmanın sevabı hadislerde bulunuyor, biz de bunu yaşamak istedik. Emniyet Müdürlüğümüz bu konuda bize destek verdi. Peygamber'imizin 'İftar açarken birkaç adet hurma üzeri iftarınızı açın' hadisinden yola çıkarak belediyemizin de desteğiyle hurma paketleri hazırladık. Paketlerimizdeki 5'er adet hurma ve bir bardak su ile biz ramazanın maneviyatını, ruhunu, iftar sevabını halkımızla yaşamak istedik. Rabb'im inşallah bu ramazanı hastalıktan şifa olacak şekilde bu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belasını üzerimizden kaldırmasını ve bütün insanlığa, memleketimize şehrimize rahmet getirmesini diliyorum."

İkramda bulunulan sürücü ve yolcular ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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