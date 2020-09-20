Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kadın, demir levye ile 21 aracın camını kırdı
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Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kadın, demir levye ile 21 aracın camını kırdı

Şanlıurfa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kadın, sabaha karşı park halindeki 21 aracın camını demir levye ile kırdı. Gürültüye uyananlar kadını yakalayıp polise teslim etti.

20.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:22

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde iddiaya göre madde bağımlısı olan yabancı uyruklu bir kadın, eline aldığı levye ile hepsi başka illere ait plakalar taşıyan park halindeki 21 aracın camlarını kırdı. Gürültüye uyanan vatandaşlar kadını yakalayarak polise teslim etti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı olan yabancı uyruklu bir kadın, eline aldığı levye ile hepsi başka illere ait plakalar taşıyan park halindeki 21 aracın camlarını kırdı.

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kadın, demir levye ile 21 aracın camını kırdı

3 SOKAKTA TOPLAM 21 ARACIN CAMINI KIRDI

Gürültüyü duyup uyanan vatandaşlar, pencereden baktıklarında kadının elindeki levye ile araçların camlarını kırdığını gördü. Evlerinden çıkan vatandaşlar, kadını yakalayarak elindeki levyeyi aldı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri kadını gözaltına alıp Şehitlik Polis Merkezine götürdü. Olay yerinde yapılan incelemede 3 sokakta toplam 21 aracın camlarının kırıldığı belirlendi.

''MÜDAHELE ETMESEM DAHA ÇOK ARACA ZARAR VERECEKTİ''

Kadının araçların camlarını kırdığını fark eden ve elindeki levyeyi alıp polise teslim eden Yaşar Kendirli, " Sabaha karşı sesler gelmeye başladı. Balkona çıktım. Bir bayan elinde demir sopa ile bütün araçların camlarını kırıyordu. Otuzun üstünde araç vardı. Arkasından gittim, müdahale de ettim, yoksa daha fazla da olabilirdi. Yakaladık ve sabah emniyete teslim ettik. Olayı ilk fark eden benim, müdahale ettim yoksa sayı 70 ya da 80'i bulabilirdi. Madde bağımlısıydı. Yaşı da 40 ila 45 civarındaydı" diye konuştu.
Kadının neden araçların camlarını kırdığının araştırıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kadın, demir levye ile 21 aracın camını kırdı
Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kadın, demir levye ile 21 aracın camını kırdı
Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kadın, demir levye ile 21 aracın camını kırdı
Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kadın, demir levye ile 21 aracın camını kırdı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - ŞİNASİ İNAN
ŞİNASİ İNAN
IHA Editörü
Haber Yorumları (2)
LFC: yabancı uyruk dediği suriyeli. ahahahaha
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;-: bu araç sahiplerinin zararını şimdi kim karşılayacak adamların araçlarının orijinalliği bozuldu kim aradaki farkı ödeyecek Allah belasını versin bunların bizim kendi psikopatlarımız yetmez gibi bir de ithal psikopatları barındırıyoruz defolup gitsinler yeter da yeter
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