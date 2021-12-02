ŞANLIURFA'DA DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE VALİLİKLER 2. KOORDİNE TOPLANTISI YAPILDI

ŞANLIURFA (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan ; Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Düzensiz Göçle Mücadele Valilikler 2. Koordine Toplantısı"na katıldı. Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa, Şırnak, Malatya, Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin ve Siirt İllerinin Valileri, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ile Göç İdaresi Müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Abdullah Erin, göçmen sayıları incelendiğinde 2019 yılının kritik bir yıl olduğunu, düzensiz göç sayılarının en üst seviyede 2019 yılında gerçekleştiğini belirterek, düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantılarının da 2019 yılında başladığını hatırlattı. Düzensiz göçle mücadelede, sınır güvenliği ve iller arası koordinasyonun önemine değinen Vali Erin, yapılan toplantılarla kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı işlemesinin temin edilerek düzensiz göçün önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade etti. Düzensiz göçün, Türkiye başta olmak üzere istikrar artışı içerisinde olan ülkelerde büyük bir sorun olduğunu kaydeden Vali Erin, "Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ekonomik ve sosyal açıdan istikrarlı bir ülke olması, komşu ülkelerdeki savaş, baskı ve ekonomik sıkıntılardan dolayı cazibe merkezi olma konumunu koruyan durumdadır. Düzensiz göç hem ulusal hem de uluslararası güvenliği ciddi şekilde etkileyen, kontrol edilmemesi durumunda ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısına zarar veren, kamu düzenini ve asayişi bozan ciddi bir sorundur. " dedi. Düzensiz göçün bir diğer yönünün de terör ve terör örgütleriyle olan bağlantı olduğuna dikkat çeken Vali Erin, düzensiz göçe aracılık eden ve bu işi organize edenlerin terör örgütleriyle ciddi anlamda bağlantıları olduğunu ve terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olduklarını söyledi. Türkiye'ye yönelik düzensiz göçün başında Suriye, Irak, İran, Afganistan ve Pakistan gibi ülkeler geldiğini ifade eden Vali Erin, bu göç hareketinde Türkiye'de yaşamak isteyenler kadar Avrupa'ya çıkmak isteyenlerin transit hareketlerinin de söz konusu olduğunu dile getirdi. Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele Daire Başkanı Ramazan Keskin'in sunumu, Valilerin değerlendirmeleri ile devam eden toplantı, soru cevap bölümünün icra edilmesinin ardından sona erdi.

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