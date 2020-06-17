Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
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Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan çöl varanı görüldü. Görünüşüne rağmen zehirli veya saldırgan olmayan çöl varanı kayıt altına alındıktan sonra doğaya salındı.

Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
17.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:54

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi kırsalında vatandaşlar, tarlada nesli tükenme tehlikesi yaşadığı için koruma altına alınan çöl varanı gördü.

Çöl varanını gören vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, çöl varanını kayıt altına aldıktan sonra güvenli bir bölgeye gitmesini sağladı.

Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü

DÜNYADA SADECE 4 ÜLKEDE GÖRÜLÜYOR

Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sınırlı bir alanda yaşayan çöl varanı (Varanus griseus griseus) dünyada Suriye, Filistin, Ürdün ve Irak gibi ülkelerde görülür. Yetişkin olanları çoğunlukla sarı-turuncu renktedir ve vücutlarında siyah geniş çizgiler bulunur. Çölde ve yarı çöl alanlarda yaşayabilen bu canlıların en büyük özelliği uzun çatallı dilleri. Dillerinin bu özel yapısı sayesinde havayı koklayarak avlarını bulabilirler. Boyları genellikle 100 cm civarında olan çöl varanlarının en büyükleri 130 cm olarak kaydedilmiş. Dev cüsselerine rağmen toprağı kazabilmelerinin yanı sıra avlarının peşinde koşarken çalılara ve küçük ağaçlara tırmanıp gerektiğinde suya da girebilirler. Başlıca besin kaynakları kemiriciler, sürüngenler, kuşlar ve bunların yumurtaları olan çöl varanları yuvalarını mağara ve kaya yarıkları gibi korunaklı yerlere yapar. Havaların soğumasıyla birlikte eylül-nisan ayları arasında kış uykusuna yatarlar.

Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü

ZEHİRLİ VE SALDIRGAN DEĞİLLER

İri gövdelerine rağmen insanlarla karşılaştıklarında hızlı bir şekilde hareket ederek kaçabilen çöl varanları sanılanın aksine zehirli veya saldırgan bir yırtıcı da değil. Dünyadaki bütün canlılar gibi çöl varanları da yaşadıkları bölgenin ekolojik dengesinin korunmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle ülkemizde Şanlıurfa, Birecik ve Şırnak'ta çok sınırlı alanlarda yaşayan bu canlıların korunması gerekiyor.

Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü

Manşet

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