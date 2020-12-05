Şanlıurfa'da boş kalan tarihi mekanlar ilaçlandı

Şanlıurfa'da boş kalan tarihi mekanlar ilaçlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi ve turistik mekanlar korona virüse karşı dezenfekte edildi.

Şanlıurfa'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi ve turistik mekanların korona virüse karşı dezenfekte edildi. Tarihi Hasanpaşa Camiinden başlayan Balıklıgöl Platosunda oturma bankları, çöp kutuları bir bir anti bakteriyel karışımla ilaçlandı. Ardından ekipler özellikle vatandaşların temas ettiği taş kemerleri ve Balıklıgöl çevresindeki çay bahçelerini dezenfekte etti. Yerli ve yabancı turistin yoğun olarak ziyaret ettiği Balıklıgöl bölgesinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Sokakta yaşayan hayvanlar için yem ve mama desteği veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ekipleri, şehrin birçok noktasında sokak hayvanları için doğaya yem bırakarak onların yaşamını idame ettirmelerini sağlıyor.

Şanlıurfa'da faaliyet yürüten hayvan koruma derneklerine de yem ve mama desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hayvanlar 20 farklı noktaya beslenmelerini sağlamak amacıyla mama bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR