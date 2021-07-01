Şanlıurfa'da bir grup öğretmen sosyal medyadan düzenledikleri kampanyayla okullarına kütüphane kazandırdı
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Şanlıurfa'da bir grup öğretmen sosyal medyadan düzenledikleri kampanyayla okullarına kütüphane kazandırdı

Şanlıurfa'da bir grup öğretmen sosyal medyadan düzenledikleri kampanyayla okullarına kütüphane kazandırdı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde grup öğretmen sosyal medya üzerinden düzenledikleri kampanyayla okullarına kütüphane kazandırdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde grup öğretmen sosyal medya üzerinden düzenledikleri kampanyayla okullarına kütüphane kazandırdı.

Suruç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Gölen Mahallesi'nde bulunan Gölen İlkokulu ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, sosyal medya üzerinden "Okulumuzun kütüphanesi var ama kitapları yok, sende bir kitapla destek olmak ister misin" sloganıyla bir kampanya başlattı.

Kampanyanın ilgi görmesi üzerine okula ülkenin dört bir yanından posta yoluyla çok sayıda kitap gönderildi.

Kampanya sürecinde öğretmenlerin kişisel çabalarıyla kütüphanede kullanılmak 28 masa, 30 sandalye, bir fotokopi makinesi, 12 koltuk ve 8 puf boyama malzemeleri de temin edildi.

Boyanan duvarları, yenilenen rafları, masa ve sandalyeleriyle oluşturulan tam donanımlı kütüphanenin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Özdemir, kütüphanenin okula kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğretmenlerden Elif Arslan da böyle bir kütüphaneyi okullarına kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "İlk görev yerimizde önemli bir projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Kampanyaya destek veren tüm bağışçılarımıza, sesimize kulak veren herkese şahsım ve arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışın ardından kütüphanenin yapılmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.

Bu arada okulun öğretmen ve idarecileri makamında kabul eden Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş da öğretmenleri tebrik etti, kütüphaneye destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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