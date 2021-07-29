ŞANLIURFA - Belediye otobüsü şoförü, araçta fenalaşan kişiyi hastaneye yetiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Belediye otobüsü şoförü, araçta fenalaşan kişiyi hastaneye yetiştirdi

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da toplu taşıma aracında rahatsızlanan vatandaş hastaneye yetiştirildi.

Şanlıurfa'da toplu taşıma aracında rahatsızlanan vatandaş hastaneye yetiştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 numaralı Mehmet Akif Ersoy hattında hizmet veren otobüste bir vatandaşın fenalaştığını gören şoför Halil Kaplan, yol güzergahını hastaneye doğru değiştirdi.

Şoför Kaplan, hastayı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek, öncesinde iletişime geçtiği sağlık görevlilerine teslim etti.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşın fenalaşması ile şoförün sağlık ekiplerine bilgi verip hastaneye gitmesi yer alıyor.

ŞANLIURFA - Belediye otobüsü şoförü, araçta fenalaşan kişiyi hastaneye yetiştirdi
ŞANLIURFA - Belediye otobüsü şoförü, araçta fenalaşan kişiyi hastaneye yetiştirdi
ŞANLIURFA - Belediye otobüsü şoförü, araçta fenalaşan kişiyi hastaneye yetiştirdi
ŞANLIURFA - Belediye otobüsü şoförü, araçta fenalaşan kişiyi hastaneye yetiştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük İlham Aliyev Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Prens Harry Oğulcan Engin Sevda Erginci
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞANLIURFA - Belediye otobüsü şoförü, araçta fenalaşan kişiyi hastaneye yetiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 10:07:38. #1.15#

title